Зимняя пауза в УПЛ: победа "Черноморца", поражение "Волыни"

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

"Черноморец" минимально переиграл "Ферроникели" ФК Черноморец

Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах ив рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 9 февраля, одесский "Черноморец" минимально переиграл команду из Косово "Ферроникели", а луцкая "Волынь" уступила узбекистанскому клубу "Алмалык".

"Черноморец" – "Ферроникели" (Косово) – 1:0

Гол: Ковалец, 54.

"Волынь" – "Алмалык" (Узбекистан) – 1:2

Голы: Горопевшек, 75 - Клишин, 15, Исаев, 73

Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.

Сегодня стало известно, что футбольный сезон в Украине возобновится 25 февраля.

Отметим, что раньше всех из отпуска выйдет "Шахтер", который 16 и 23 февраля проведет матчи 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".