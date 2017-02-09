Зимняя пауза в УПЛ: победа "Черноморца", поражение "Волыни"

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Сегодня, 9 февраля, одесский "Черноморец" минимально переиграл команду из Косово "Ферроникели", а луцкая "Волынь" уступила узбекистанскому клубу "Алмалык".
"Черноморец" – "Ферроникели" (Косово) – 1:0
Гол: Ковалец, 54.
"Волынь" – "Алмалык" (Узбекистан) – 1:2
Голы: Горопевшек, 75 - Клишин, 15, Исаев, 73
Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.
Сегодня стало известно, что футбольный сезон в Украине возобновится 25 февраля.
Отметим, что раньше всех из отпуска выйдет "Шахтер", который 16 и 23 февраля проведет матчи 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".ZN.UA