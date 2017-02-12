Зимняя пауза в УПЛ: два поражения "Черноморца", успех "Зари"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

"Черноморец" провел два матча за день ФК Черноморец

Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах ив рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 12 февраля, свои матчи провели "Черноморец" и "Заря". Одесситы выходили на поле дважды и оба раза уступили - сначала "Шагадаму" из Туркмении, а затем борисовскому БАТЭ. Луганчане встречались с "Локомотивом" из Ташкента - победу подопечным Вернидуба принес гол Сухоцкого в концовке встречи.

"Черноморец" - "Шагадам" (Туркмения) - 2:3

Голы: Попов, 12, Сильвио, 25 - ?

"Черноморец" - БАТЭ (Беларусь) - 0:1

Гол: Риос, 90+1

"Заря" - "Локомотив" (Ташкент) - 1:0

Гол: Сухоцкий, 84

Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.