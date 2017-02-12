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Зимняя пауза в УПЛ: два поражения "Черноморца", успех "Зари"

12 февраля в 21:20

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

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"Черноморец" провел два матча за день
ФК Черноморец
Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах и проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 12 февраля, свои матчи провели "Черноморец" и "Заря". Одесситы выходили на поле дважды и оба раза уступили - сначала "Шагадаму" из Туркмении, а затем борисовскому БАТЭ. Луганчане встречались с "Локомотивом" из Ташкента - победу подопечным Вернидуба принес гол Сухоцкого в концовке встречи.

"Черноморец" - "Шагадам" (Туркмения) - 2:3
Голы: Попов, 12, Сильвио, 25 - ?

"Черноморец" - БАТЭ (Беларусь) - 0:1
Гол: Риос, 90+1

"Заря" - "Локомотив" (Ташкент) - 1:0
Гол: Сухоцкий, 84

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Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги УПЛ Черноморец Заря футбол
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