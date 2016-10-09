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Зевина выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира по плаванию

9 октября в 14:11

Украинка успешно выступила в Дохе.

Дарья Зевина
Зевина выиграла две медали
usf.org.ua
Украинка Дарья Зевина завоевала золотую и серебряную медали на этапе Кубка мира по плаванию, который проходил в Дохе.

Зевина выиграла "золото" на своей коронной дистанции 200 метров на спине. Украинка финишировала с результатом 2:01,25. Второе место заняла венгерка Катинка Хоссу (2:01,48), а третье - китаянка Хайюн Лю (2:07,22).

Серебряную награду Зевиной удалось взять на дистанции 50 метров на спине. Результат украинской пловчихи - 26,53 секунды. Выиграла все та же венгерка Хоссу (26,38), а "бронзу" завоевала Хайюн Лю (27,01).

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Напомним, ранее Зевина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Пекине.

По материалам: XSport
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Тэги Зевина плавание Кубок мира
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