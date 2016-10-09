Зевина выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира по плаванию

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Украинка успешно выступила в Дохе.

Зевина выиграла две медали usf.org.ua

Украинка Дарья Зевина завоевала золотую и серебряную медали на этапе Кубка мира по плаванию, который проходил в Дохе.

Зевина выиграла "золото" на своей коронной дистанции 200 метров на спине. Украинка финишировала с результатом 2:01,25. Второе место заняла венгерка Катинка Хоссу (2:01,48), а третье - китаянка Хайюн Лю (2:07,22).

Серебряную награду Зевиной удалось взять на дистанции 50 метров на спине. Результат украинской пловчихи - 26,53 секунды. Выиграла все та же венгерка Хоссу (26,38), а "бронзу" завоевала Хайюн Лю (27,01). Читайте также: Украинская пловчиха Зевина собрала комплект медалей на этапе Кубка мира

Напомним, ранее Зевина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Пекине.