Зевина выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира по плаванию

Украинка успешно выступила в Дохе.
Зевина выиграла "золото" на своей коронной дистанции 200 метров на спине. Украинка финишировала с результатом 2:01,25. Второе место заняла венгерка Катинка Хоссу (2:01,48), а третье - китаянка Хайюн Лю (2:07,22).
Серебряную награду Зевиной удалось взять на дистанции 50 метров на спине. Результат украинской пловчихи - 26,53 секунды. Выиграла все та же венгерка Хоссу (26,38), а "бронзу" завоевала Хайюн Лю (27,01).
Напомним, ранее Зевина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Пекине.XSport