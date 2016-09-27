Защитник "Шахтера" Шевчук не видит смысла больше выступать за сборную

Ветеран национальной команды считает, что нужно уступать дорогу молодым.
"Андрей Шевченко пригласил много молодых футболистов, у которых большой потенциал. Нужно им давать шанс. Может, мы и не сразу получим результат, но в будущем у нас будет хорошая сборная.
Наверное, мне уже нет смысла играть за сборную, потому что на этой позиции есть Соболь, есть Макаренко и другие футболисты на левый фланг обороны. Мне кажется, что человек четыре-пять уже должны уйти из сборной, а остаться два опытных игрока", - отметил Шевчук в эфире "Радио Вести".
Напомним, 37-летний Шевчук последний раз играл за сборную на Евро-2016. Защитник входит в тройку самых возрастных футболистов, когда-либо выступавших за "желто-синих".Sport Arena