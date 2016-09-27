Защитник "Шахтера" Шевчук не видит смысла больше выступать за сборную

Ветеран национальной команды считает, что нужно уступать дорогу молодым.

Шевчук провел за сборную 54 матча ФК Шахтер

Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук заявил, что уже не видит смысла играть за сборную Украины

"Андрей Шевченко пригласил много молодых футболистов, у которых большой потенциал. Нужно им давать шанс. Может, мы и не сразу получим результат, но в будущем у нас будет хорошая сборная.

Наверное, мне уже нет смысла играть за сборную, потому что на этой позиции есть Соболь, есть Макаренко и другие футболисты на левый фланг обороны. Мне кажется, что человек четыре-пять уже должны уйти из сборной, а остаться два опытных игрока", - отметил Шевчук в эфире "Радио Вести".

Напомним, 37-летний Шевчук последний раз играл за сборную на Евро-2016. Защитник входит в тройку самых возрастных футболистов, когда-либо выступавших за "желто-синих".