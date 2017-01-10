Защитник "Карпат" Костевич продолжит карьеру в польском "Лехе"

Еще один украинский футболист покинет Премьер-лигу.

Костевич уже прибыл в расположение "Леха" Sport Arena

ЗащитникВладимир Костевич продолжит карьеру в польском "Лехе". Об этом заявил сам игрок в комментарии пресс-службе клуба из Познани.

"Об интересе со стороны "Леха" я узнал около двух лет назад, но только теперь решился перейти в этот клуб. Переход в "Лех" будет для меня и моей карьеры шагом вперед. В Познани я буду развиваться как футболист", - цитирует Костевича официальный сайт "Леха".

24-летний защитник на днях подпишет контракт с польским клубом и будет представлен болельщикам. Украинец может заменить в "Лехе" Тамаша Кадара, который, по данным ряда СМИ, интересен киевскому "Динамо".

Костевич является воспитанником "Карпат" и в текущем сезоне провел 16 матчей в украинской Премьер-лиге.

Напомним, ранее сообщалось, что карьеру в турецком "Бешикташе" может продолжить защитник сборной Украины Эдуард Соболь.