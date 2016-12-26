Защитник "Динамо" Вида интересен "Марселю" - СМИ

Хорват может продолжить карьеру во Франции.

Вида может покинуть "Динамо" Dynamo.kiev.ua

ЗащитникДомагой Вида стал одной из приоритетных целей французского "Марселя". Об этом сообщил footballclubdemarseille.fr.

Французский клуб намерен значительно усилить состав в ближайшее трансферное окно, а наставник "Марселя" Руди Гарсия лично заинтересован в переходе футболиста.

Вида перешел в "Динамо" из загребского "Динамо" в январе 2013 года. На счету хорвата 143 матча, 12 мячей и 8 голевых передач в футболке столичного гранда.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецкого "Бешикташа", английского "Сандерленда", а также итальянских "Торино" и "Наполи".

Напомним, ранее сообщалось, что защитник "Динамо" Евгений Селин перешел в греческий "Астерас".