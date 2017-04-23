Защитник "Динамо" Хачериди пропустит остаток сезона

Опытный игрок не успеет восстановиться после травмы до лета.
"Когда я вернусь в строй? На поле выйду уже в следующем сезоне", - заявил 29-летний футболист.
Контракт Хачериди с киевлянами истекает летом 2018 года. Защитник выступает за "Динамо" с 2008 года. На его счету 209 матчей и 7 голов во всех турнирах за столичный гранд. В последнее время он выпал из стартового состава команды из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ребровым.
Хачериди получил травму в конце марта, когда повредил внутренние боковые связки коленного сустава.
Напомним, ранее сообщалось, что Хачериди может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".FootballHub