Защитника ждет длительный процесс реабилитации.

Данило Силва перенес операцию football.ua

Защитник "Динамо" Данило Силва пропустит семь месяцев из-за травмы колена. Об этом сообщил сам футболист.

"В игре с "Александрией" я травмировал правый коленный сустав. После глубокого обследования врачи вынесли вердикт - без хирургического вмешательства не обойтись. Прооперировали меня в Барселоне. По мнению специалистов, операция прошла успешно, хотя была из разряда непростых, о чем говорит срок реабилитации, которая рассчитана на семь месяцев.

В данное время посещаю всевозможные процедуры. В течение двух месяцев передвигаться смогу только в ограниченном режиме, затем в зависимости от степени восстановления поврежденного сустава надеюсь на постепенное полное выздоровление", - сказал Силва.

Отметим, что в текущем сезоне Данило Силва провел 5 матчей в Премьер-лиге и 1 игру в Лиге чемпионов. Ранее по ходу сезона защитник также пропустил ряд поединков из-за травмы.