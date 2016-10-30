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"Заря" - "Звезда": видео онлайн-трансляция матча

30 октября в 13:10

Луганский клуб в Запорожье принимает соперника из Кропивницкого.

заря звезда
"Заря" играет со "Звездой"
В рамках тринадцатого тура украинской Премьер-лиги "Заря" будет принимать "Звезду". Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию этого поединка.

"Заре" нужно набирать 3 очка, чтобы вновь подвинуть "Динамо" со второго места в турнирной таблице. "Звезда" в чемпионате идет на восьмом месте.

Начало матча - в 14.00

По материалам: ZN.UA
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Тэги Заря Премьер-лига Звезда
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