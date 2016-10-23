"Заря" вернулась на второе место в Премьер-лиге

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Луганчане на выезде обыграли "Олимпик" благодаря голам с пенальти.

"Заря" обыграла "Олимпик" ФК Заря Луганская "Заря" в двенадцатом туре украинской Премьер-лиги на выезде обыграла "Олимпик" и вернула себе вторую строчку в чемпионате.

В матче было забито два гола, и оба с пенальти, оба - за игру рукой. В первом тайме Форстер с пенальти мощно пробил низом, а во второй половине игры положил мяч точно в угол.

"Олимпик" - "Заря" - 0:2

Голы: Форстер, 34 (с пенальти), 65 (с пенальти)

"Олимпик": Махарадзе (Котляров, 46), Олейник, Петров, Барановский, Немчанинов, Богданов, Доронин, Танчик (Матяж, 63), Гошкодеря, Шестаков, Лысенко (Гринь, 46)

"Заря": Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Сиваков, Опанасенко, Чайковский, Харатин, Паулиньо, Любенович (Гордиенко, 71), Петряк (Бонавентуре, 45+2), Кулач (Караваев, 59)

Предупреждения: Петров, Барановский

Напомним, ранее "Динамо" потеряло очки в матче против "Александрии". Таким образом, теперь "Заря" на 2 очка опережает киевлян.