"Заря" проиграла "Фенербахче" в Лиге Европы

Луганский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

Кьяер забил второй гол в матче fenerbahce.org

В пятом туре группового этапа Лиги Европы "Заря" в Стамбуле играла с "Фенербахче" . Встреча завершилась поражением луганского клуба.

"Заря" владела преимуществом в первом тайме и выглядела интересней хозяев поля. Подопечные Юрия Вернидуба проводили хорошие атаки, однако довести их до гола не удавалось - несколько ударов гостей цели не достигли. В середине тайма "Заря" забила, но арбитры увидели у Кулача положение вне игры. Также отметим, что в первом тайме луганчане остались без капитана - Каменюка получил травму и был заменен.

Второй тайм хозяева начали намного активней и сразу же упустили отличный момент - Шенер не сумел нанести хороший удар из отличной позиции. А открыть счет в матче удалось вышедшему на замену Стоху - Шевченко не сумел спасти "Зарю" после его дальнего удара. Очень быстро "Фенербахче" забил и второй гол - Кьяер точно пробил головой после подачи со стандарта.

"Фенербахче" - "Заря" - 2:0

Голы: Стох, 59, Кьяер, 67

"Фенербахче": Демирел, Шенер, Шкртел, Кьяер, Калдырым, Соуза, Потук, Топал, Эменике (Стох, 46), Соу (Учан, 86), Шен (Нойштедтер, 73)

"Заря": Шевченко, Каменюка (Опанасенко, 35), Сиваков, Форстер, Соболь, Гречишкин, Чайковский, Караваев, Харатин, Петряк (Бонавентуре, 57), Кулач (Паулиньо, 68)

Предупреждения: Шкртел - Бонавентуре, Соболь

Удаление: Соболь, 90+2

Таким образом, у "Зари" после пяти матчей осталось 2 очка. Луганский клуб потерял шансы на выход из группы и уже гарантированно останется в ней на последнем месте.