"Заря" проиграла "Фенербахче" в Лиге Европы

Луганский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.
"Заря" владела преимуществом в первом тайме и выглядела интересней хозяев поля. Подопечные Юрия Вернидуба проводили хорошие атаки, однако довести их до гола не удавалось - несколько ударов гостей цели не достигли. В середине тайма "Заря" забила, но арбитры увидели у Кулача положение вне игры. Также отметим, что в первом тайме луганчане остались без капитана - Каменюка получил травму и был заменен.
Второй тайм хозяева начали намного активней и сразу же упустили отличный момент - Шенер не сумел нанести хороший удар из отличной позиции. А открыть счет в матче удалось вышедшему на замену Стоху - Шевченко не сумел спасти "Зарю" после его дальнего удара. Очень быстро "Фенербахче" забил и второй гол - Кьяер точно пробил головой после подачи со стандарта.
"Фенербахче" - "Заря" - 2:0
Голы: Стох, 59, Кьяер, 67
"Фенербахче": Демирел, Шенер, Шкртел, Кьяер, Калдырым, Соуза, Потук, Топал, Эменике (Стох, 46), Соу (Учан, 86), Шен (Нойштедтер, 73)
"Заря": Шевченко, Каменюка (Опанасенко, 35), Сиваков, Форстер, Соболь, Гречишкин, Чайковский, Караваев, Харатин, Петряк (Бонавентуре, 57), Кулач (Паулиньо, 68)
Предупреждения: Шкртел - Бонавентуре, Соболь
Удаление: Соболь, 90+2
Таким образом, у "Зари" после пяти матчей осталось 2 очка. Луганский клуб потерял шансы на выход из группы и уже гарантированно останется в ней на последнем месте.ZN.UA