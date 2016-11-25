"Заря" попытается не проиграть МЮ - Вернидуб

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Наставник луганчан отметил, что у футболистов будет мотивация в заключительном матче Лиги Европы.

Вернидубу нужна минимум ничья с МЮ ФК Заря

В пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась поражением луганского клуба (0:2), который в итоге гарантировал себе последнее место в группе и не будет бороться в еврокубках весной.

"Думаю, тем зрителям, которые пришли поддержать "Фенербахче", игра понравилась. Мы тоже старались показать хорошую игру. Мое мнение, что мы полностью переиграли их в первом тайме. Во втором была равная игра до пропущенного гола, хотя мы все равно шли вперед", - сказал Юрий Вернидуб на пресс-конференции.

Также главный тренер украинской команды отметил, что в последнем матче группы против "Манчестер Юнайтед" команда будет бороться за результат, несмотря на отсутствие турнирной мотивации:

"Учитывая, что все билеты проданы, нам очень хотелось бы сыграть эту игру как можно лучше, хотя бы вничью. Как минимум, не проиграть и помочь тому же "Фенербахче" пройти дальше. Видимо, они (МЮ - прим.ред.) приедут основой, им тоже нельзя рисковать".

Результаты всех матчей дня 24 ноября.