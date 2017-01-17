"Заря" подписала армянского нападающего Кадимяна

Луганчане усилились универсальным футболистом.

Кадимян поможет "Заре" во второй половине сезона ФК Карпаты

Футболист сборной Армении Гегам Кадимян подписал контракт сна два года. Об этом сообщил официальный сайт луганского клуба.

Последней командой Кадимяна были львовские "Карпаты", которые игрок покинул на прошлой неделе. В составе львовян 24-летний футболист провел 15 матчей и забил 2 гола. В прошлом Кадимян также выступал за армянский "Титан", харьковский "Арсенал", ФК "Сумы" и "Говерлу". В составе сборной Армении Кадимян дебютировал в марте прошлого года, сыграв с того времени 2 поединка.

Кадимян стал вторым игроком, который усилил состав "Зари" в зимнее межсезонье. В декабре к команде Юрия Вернидуба присоединился центральный полузащитник Руслан Бабенко, выступавший в Норвегии.

Стоит отметить, что Кадимян может стать заменой Александру Караваеву, который ранее сменил "Зарю" на турецкий "Фенербахче".