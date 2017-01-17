Топ Новости
<
>

"Заря" подписала армянского нападающего Кадимяна

17 января в 08:54

Луганчане усилились универсальным футболистом.

Кадимян
Кадимян поможет "Заре" во второй половине сезона
ФК Карпаты
Футболист сборной Армении Гегам Кадимян подписал контракт с "Зарей" на два года. Об этом сообщил официальный сайт луганского клуба.

Последней командой Кадимяна были львовские "Карпаты", которые игрок покинул на прошлой неделе. В составе львовян 24-летний футболист провел 15 матчей и забил 2 гола. В прошлом Кадимян также выступал за армянский "Титан", харьковский "Арсенал", ФК "Сумы" и "Говерлу". В составе сборной Армении Кадимян дебютировал в марте прошлого года, сыграв с того времени 2 поединка.

Кадимян стал вторым игроком, который усилил состав "Зари" в зимнее межсезонье. В декабре к команде Юрия Вернидуба присоединился центральный полузащитник Руслан Бабенко, выступавший в Норвегии.

Читайте также: "Заря" подписала воспитанника "Днепра"

Стоит отметить, что Кадимян может стать заменой Александру Караваеву, который ранее сменил "Зарю" на турецкий "Фенербахче".

По материалам: ФК Заря
Читайте также
Тэги Заря Кадимян Карпаты футбол трансфер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.72
EUR 29.37
Последние новости