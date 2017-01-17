"Заря" подписала армянского нападающего Кадимяна

Луганчане усилились универсальным футболистом.
Последней командой Кадимяна были львовские "Карпаты", которые игрок покинул на прошлой неделе. В составе львовян 24-летний футболист провел 15 матчей и забил 2 гола. В прошлом Кадимян также выступал за армянский "Титан", харьковский "Арсенал", ФК "Сумы" и "Говерлу". В составе сборной Армении Кадимян дебютировал в марте прошлого года, сыграв с того времени 2 поединка.
Кадимян стал вторым игроком, который усилил состав "Зари" в зимнее межсезонье. В декабре к команде Юрия Вернидуба присоединился центральный полузащитник Руслан Бабенко, выступавший в Норвегии.
Стоит отметить, что Кадимян может стать заменой Александру Караваеву, который ранее сменил "Зарю" на турецкий "Фенербахче".ФК Заря