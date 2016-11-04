"Заря" - "Фейенорд": лучшие фото матча

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Луганский клуб сыграл вничью в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Луганская "Заря" провела четвертый матч группового этапа Лиги Европы. В Одессе подопечные Юрия Вернидуба принимали "Фейенорд".

Матч завершился вничью - 1:1. "Фейенорд" вышел вперед благодаря удару Йоргенсена головой, но под конец тайма остался в меньшинстве и тут же пропустил - Форстер не забил с пенальти, но успел сыграть на добивании. Во втором тайме "Заря" доминировала, забила один гол, но он не был засчитан - арбитры увидели положение вне игры.

Таким образом, "Заря" набрала свое второе очко в Лиге Европы. От лидеров группы "Фейенорда" и "Фенербахче" луганчане за два тура до финиша отстают на 5 очков.