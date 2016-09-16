"Заря" - "Фенербахче": лучшие фото матча

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Луганчане упустили победу на последних секундах встречи.

Вчера, 15 сентября, луганская "Заря" дебютировала в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче, который прошел на стадионе "Черноморец" в Одессе, луганчане принимали турецкий "Фенербахче" и были близки к победе, но пропустили ответный мяч на последних секундах игры.

После поединка наставник "Зари" Юрий Вернидуб похвалил своих игроков и поблагодарил болельщиков, которые заполнили чашу стадиона. Кроме того, тренер отметил напряженный календарь, который ждет команду дальше:

"Через два дня нас ждет игра с "Динамо", затем "Ворскла", затем МЮ, а на закуску - "Шахтер". Если мы достойно пройдем этот путь - я буду самым счастливым человеком".

Следующий матч ЛЕ "Заря" проведет 29 сентября. На выезде луганчане сыграют с "Манчестер Юнайтед".