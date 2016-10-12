Задолженность по зарплате в "Заре" достигает шести месяцев

Футболисты луганского клуба верят, что долги скоро погасят.
"Перед каждым игроком по-разному. Кто в команде больше трех лет, то там старые долги (пять-шесть месяцев), кто пришел в команду перед началом сезона, то за два-три месяца.
Впрочем, так мы выступаем на протяжении двух последних лет и сильно на эту проблему не обращаем внимания, поскольку верим, что "Заря" будет на плаву, и долги в скором времени погасят, а мы, в свою очередь, постараемся классной игрой и результатом радовать руководство клуба и преданных болельщиков", - сказал Караваев в интервью Dynamo.kiev.ua.
Напомним, в украинской Премьер-лиге "Заря" занимает третье место. Луганчане потеряли вторую строчку после поражения от "Шахтера".Dynamo.kiev.ua