Задолженность по зарплате в "Заре" достигает шести месяцев

Футболисты луганского клуба верят, что долги скоро погасят.

Караваев рассказал о долгах "Зари" footboom.com

Полузащитник луганской "Зари" Александр Караваев рассказал о задолженности по зарплате, которая существует в клубе.

"Перед каждым игроком по-разному. Кто в команде больше трех лет, то там старые долги (пять-шесть месяцев), кто пришел в команду перед началом сезона, то за два-три месяца.

Впрочем, так мы вы­ступаем на протяжении двух последних лет и сильно на эту проблему не обращаем внимания, поскольку верим, что "За­ря" будет на плаву, и долги в скором времени погасят, а мы, в свою очередь, постараемся классной игрой и результатом радовать руководство клуба и преданных болельщиков", - сказал Караваев в интервью Dynamo.kiev.ua. Читайте также: Президент "Ворсклы" Жеваго опроверг слухи о финансовых проблемах клуба

Напомним, в украинской Премьер-лиге "Заря" занимает третье место. Луганчане потеряли вторую строчку после поражения от "Шахтера".