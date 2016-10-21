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За пояс WBO в супертяжелом весе сразятся новозеландец и мексиканец

21 октября в 23:01

Владимир Кличко побороться за этот титул пока не сможет.

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Паркер и Руис - претенденты на титул
Всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение о том, кто разыграет ее вакантный чемпионский титул в супертяжелом весе. 

За пояс сразятся новозеландский боксер Джозеф Паркер (21-0, 18 КО) и мексиканец Энди Руис (29-0, 19 КО). Их поединок состоится 10 декабря в Новой Зеландии.

WBO отказалась от своей первоначальной идеи провести "турнир четырех претендентов", предложив бой первому номеру своего рейтинга (Паркер) и третьему (Руис). При этом Владимир Кличко, который в рейтинге WBO располагается на второй строчке, за пояс пока бороться не будет.

Отметим, что Паркер также являлся претендентом на бой с чемпионом по версии IBF Энтони Джошуа, но принял решение проводить бой за вакантный пояс.

Напомним, ранее промоутер Джошуа Эдди Херн сообщил, что Владимир Кличко, вероятно, откажется от боя с британцем, чтобы побороться за пояс WBA.

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Поясами по версиям WBO, WBA и IBO до недавнего времени владел Тайсон Фьюри, но оставил их вакантными.

По материалам: Братство Кличко
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Тэги Паркер Руис Кличко WBO бокс
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