Южненский "Химик" потерпел поражение в баскетбольной Лиге чемпионов

В домашнем поединке южненцы уступили финской "Катайе".

"Химик" проиграл на домашнем паркете basketballcl.com

Южненский "Химик" проиграл финской "Катайе" в матче четвертого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов. Поединок проходил в Южном.

"Химик" проиграл команде, которая после трех стартовых туров также имела только одну победу. Встреча проходила с преимуществом гостей и завершилась их победой с разницей в 6 очков.

"Химик" (Украина) - "Катайа" (Финляндия) - 82:88 (18:22, 13:17, 24:24, 27:25)

"Химик": Смит (26), Петров (19 + 9 подборов), Конев (14 + 7 подборов)

После четырех матчей "Химик" с показателем побед и поражений 1/3 занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы В. Следующий матч южненцы проведут 16 ноября - на выезде чемпион Украины сыграет против румынского клуба "Орадя". Читайте также: "Химик" проиграл "Ле Ману" в баскетбольной Лиге чемпионов

Напомним, в предыдущем туре "Химик" на домашнем паркете обыграл "Венецию".