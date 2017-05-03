"Ювентус" обыграл "Монако" в полуфинале Лиги чемпионов

Лидер чемпионата Италии оказался сильнее лидера французского первенства.

Героем первого матча команд стал Гонсало Игуаин twitter.com/ChampionsLeague

Состоялся первый поединок 1/2 финала, в котором "Ювентус" переиграл на выезде "Монако" со счетом – 2:0.

В начале матча "Монако" отказалось от стартового штурма, но уже к 10-й минуте "монегаски" прибрали инициативу к своим рукам, и в нескольких эпизодах туринцев пришлось выручать Буффону.

В середине тайма хозяева сильно увлеклись атакующими действиями, и тогда "Ювентус" сумел провести образцовую контратаку, которую точным ударом в угол завершил Игуаин.

Вторая половина игры началась с обмена опасными моментами, но, ни Фалькао, ни Маркизио не сумели пробить голкиперов. А уже через несколько минут Игуаин после паса Алвеса в падении отправил мяч мимо Субашича, сделав счет 2:0.

"Монако" – "Ювентус" – 0:2

Голы: Игуаин, 29, 59

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Жемерсон, Бакайоко (Моутиньо, 66), Бернарду Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Дирар, Мбаппе, Фалькао

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи, Пьянич (Лемина, 89), Маркизио (Ринкон, 81), Дани Алвес, Манджукич, Игуаин (Куадрадо, 76), Дибала

Предупреждения: Фабиньо, Фалькао – Бонуччи, Маркизио, Кьеллини

Напомним, что в первом полуфинале Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Атлетико" со счетом - 3:0.