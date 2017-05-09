"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов

В Турине определился первый финалист Лиги чемпионов.

"Ювентус" - первый финалист Лиги чемпионов twitter.com/ChampionsLeague

Состоялся ответный матч 1/2 финала, в котором итальянский "Ювентус" обыграл французский "Монако" со счетом – 2:1.

Матч в Турине прошел с преимуществом хозяев, которые уже в первом тайме забили дважды, тем самым сняв все вопросы о первом финалисте Лиги чемпионов.

После перерыва "Ювентус" уверенно контролировал мяч, а игроки "Монако" ждали ошибки соперника. В итоге гости ее дождались – это Моутиньо на пустые ворота выкатил мяч Мбаппе, а Килиан реализовал свой шанс.

В дальнейшем туринцы без особых проблем довели дело до победы, оформив себе выход во второй финал Лиги чемпионов за три года.

Напомним, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе, Уэльс.

"Ювентус" – "Монако" – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Манджукич, 33, Алвес, 44 – Мбаппе, 69

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Бенатья, 85), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира (Маркизио, 10), Пьянич, Манджукич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи, Силва (Лемар, 70), Бакайоко (Жермен, 78), Моутиньо, Менди (Фабиньо, 54), Мбаппе, Фалькао

Предупреждения: Бонуччи, Манджукич - Фалькао, Менди

Завтра, 10 мая, в матче "Атлетико" – "Реал" определится второй финалист Лиги чемпионов.