Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги

В топ-10 вошли сразу восемь футболистов "Шахтера".

Ярмоленко зарабатывает больше всех в УПЛ ФК Динамо Андрей Ярмоленко возглавил рейтинг зарплат игроков Премьер-лиги, составленный сайтом "Футбол 24". По информации издания, годовая зарплата лидера "Динамо" после подписания нового контракта составляет около 5 миллионов долларов в год.

В тройку самых высокооплачиваемых игроков УПЛ также вошли два игрока "Шахтера". Дарио Срна, по неофициальной информации, зарабатывает 4,5 миллиона долларов в год, а самый дорогой игрок в истории чемпионатов Украины Бернард - 4 миллиона.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков УПЛ

1. Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 5 млн долларов

2. Дарио Срна ("Шахтер") - 4,5 млн

3. Бернард ("Шахтер") - 4 млн

4. Тайсон ("Шахтер") - 2,2 млн

5. Марлос ("Шахтер") - 2,2 млн

6. Ярослав Ракицкий ("Шахтер") - 2,2 млн

7. Евгений Хачериди ("Динамо") - 2 млн

8. Фред ("Шахтер") - 1,6 млн

9. Эдуардо ("Шахтер") - 1,6 млн

10. Андрей Пятов ("Шахтер") - 1,6 млн

Напомним, ранее "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-100 клубов с наибольшим доходом от продажи игроков.