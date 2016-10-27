Ярмоленко выбыл на неопределенный срок

Лидер "Динамо" получил травму и, возможно, "длительную".

Ярмоленко травмировался ФК Динамо

Андрей Ярмоленко пропустил матч Кубка Украины против "Зари" из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер киевского клуба Сергей Ребров.

"У Ярмоленко травма, возможно, даже длительная. Что будет дальше, посмотрим. То количество матчей, которые мы играем... У нас в чемпионате всего 12 команд, а мы весь месяц играем фактически через два дня на третий. Наверно, это непросто, плюс игроки задействованы в сборных. Травмы случаются, потому что ребята стараются отдать все силы на поле. Это непросто, накапливается усталость и, к сожалению, выливается в травмы", - сказал Ребров.

Данило Силве также, наверно, потребуется операция, завтра он летит в Барселону", - также отметил тренер.



Напомним, "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 5:2 и пробилось в четвертьфинал Кубка Украины. Читайте также: Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги

Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел за "Динамо" 12 матчей, в которых забил 2 гола.