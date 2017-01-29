Ярмоленко в ближайшее время может перебраться в Англию – СМИ

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Украинец может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Трудовое соглашение Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года Dynamo.kiev.ua

Полузащитник "Динамо"в ближайшее время может осуществить переход в команду английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.

Отметим, что в течение нескольких лет игроком интересовались "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Сток Сити", но "Динамо" не отпускало игрока.

Теперь же киевляне готовы расстаться с игроком за сумму около 10,5 млн евро. Сам Ярмоленко рассчитывает зарабатывать около 110 тысяч евро в неделю.

Трудовое соглашение Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года. Он был приобретен киевлянами у "Десны" летом 2007-го за 250 тысяч евро, и с того времени сумел стать лидером "бело-синих".

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 4 гола и 1 ассист в 14 матчах УПЛ. Также он смог забить 1 мяч и сделать 4 результативных передачи в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.