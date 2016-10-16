Ярмоленко считает, что еще одна ошибка "может поставить крест на чемпионстве "Динамо"

Лидер киевского клуба уверен, что игрокам команды нужно пересмотреть свое отношение к делу.

Ярмоленко подчеркнул, что в УПЛ еще ничего не потеряно Dynamo.kiev.ua

Андрей Ярмоленко прокомментировал результаты "Динамо" в украинской Премьер-лиге , где киевляне на шесть очков отстают от донецкого "Шахтера".

"Была возможность приблизиться к "Шахтеру" и бороться за чемпионство, но против "Черноморца" сыграли плохо в плане результата", - подчеркнул Ярмоленко.

"Говорить что кто-то в зоне комфорта... Каждый футболист должен смотреть в первую очередь на себя, на свою работу. Не то время, чтобы рассуждать, кто и как тренируется. Нужно спокойно садиться и думать, что не так.

Нужно собраться и не допускать больше таких ошибок, как в матче с "Черноморцем", если мы хотим в этом году побороться за чемпионство. Если нас устроит второе место, то, конечно, можем спокойно так играть. Но, думаю, "Динамо" - не тот клуб, который устроит второе место. Для нас есть только первое место. Если хотим бороться за чемпионство - нам всем нужно пересмотреть свое отношение и двигаться дальше. Еще ничего не потеряно, но любая следующая наша ошибка может поставить крест на чемпионстве", - сказал лидер "Динамо".

Напомним, в одиннадцатом туре "Динамо" сыграло вничью с "Черноморцем" (1:1).