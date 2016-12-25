Ярмоленко - самый полезный игрок сборной Украины в квалификации ЧМ-2018

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Лидер "Динамо" является главной силой национальной команды в атаке.

Ярмоленко является лидером атаки сборной Украины footboom.com

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко является самым полезным игрокомпо итогам поединков отбора на чемпионат мира 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Евгений Гресь.

Ярмоленко принял участие в шести голевых атаках сборной из семи, а также вошел в топ-10 игроков отбора по количеству острых передач.

Кроме того, вингер "Шальке" Евгений Коноплянка вошел в тройку по числу успешных обводок в квалификации, уступив только Гарету Бэйлу (Уэльс) и Эмре Мору (Турция).

В оборонительных действиях с лучшей стороны показал себя футболист "Шахтера" Тарас Степаненко. Полузащитник занял третье место по общему числу выигранных отборов, стал лидером по выигранной борьбе в защите и четвертым по общему числу отборов мяча среди всех участников квалификации.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов, который представляет "Шахтер", вошел в топ-10 по проценту отраженных ударов - 80%, а также стал пятым по количеству эпизодов удачной игры на выходах.

После четырех туров отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины находится на второй строчке в своей группе, отставая от Хорватии на два очка.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.