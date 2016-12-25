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Ярмоленко - самый полезный игрок сборной Украины в квалификации ЧМ-2018

25 декабря в 12:00

Лидер "Динамо" является главной силой национальной команды в атаке.

Ярмоленко
Ярмоленко является лидером атаки сборной Украины
footboom.com
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко является самым полезным игроком сборной Украины по итогам поединков отбора на чемпионат мира 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Евгений Гресь.

Ярмоленко принял участие в шести голевых атаках сборной из семи, а также вошел в топ-10 игроков отбора по количеству острых передач.

Кроме того, вингер "Шальке" Евгений Коноплянка вошел в тройку по числу успешных обводок в квалификации, уступив только Гарету Бэйлу (Уэльс) и Эмре Мору (Турция).

В оборонительных действиях с лучшей стороны показал себя футболист "Шахтера" Тарас Степаненко. Полузащитник занял третье место по общему числу выигранных отборов, стал лидером по выигранной борьбе в защите и четвертым по общему числу отборов мяча среди всех участников квалификации.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов, который представляет "Шахтер", вошел в топ-10 по проценту отраженных ударов - 80%, а также стал пятым по количеству эпизодов удачной игры на выходах.

После четырех туров отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины находится на второй строчке в своей группе, отставая от Хорватии на два очка.

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Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.

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Тэги Ярмоленко футбол сборная Коноплянка Степаненко
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