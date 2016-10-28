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Ярмоленко пропустит до десяти дней из-за травмы колена

28 октября в 10:37

Лидер "Динамо" не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко пропустит три матча "Динамо"
Dynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко из-за травмы колена пропустит от восьми до десяти дней. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

"Мне сделали УЗИ, которое показало небольшой надрыв боковой связки колена. Мне остается только восстанавливаться, а о точных сроках лучше спросить у докторов. Дискомфорт пока есть. На днях я лечу в Сербию. Там побуду 3-4 дня и затем вернусь в Киев", - сказал сам Ярмоленко.

Таким образом, лидер "Динамо" наверняка пропустит ближайший матч Премьер-лиги против "Карпат", поединок Лиги чемпионов против "Бенфики", а также матч 14-го тура УПЛ против "Днепра". Если же восстановление затянется, Ярмоленко рискует также не сыграть за сборную Украины в матче против Финляндии.

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Напомним, Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел за "Динамо" 12 матчей, в которых забил 2 гола.

По материалам: Обозреватель , Футбол 1 ,
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Тэги Ярмоленко Динамо травма
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1 комментарий
  • Сергей Товсточуб Сегодня, 10:56 Так Динамо нужно определиться, какая травма у него !!! То спинка, то колено?????? Может стоит отпустить парня????? А Суркису нужно продать Динамо, а то противно смотреть во что превратился когда-то великий клуб!!!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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