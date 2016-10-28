Ярмоленко пропустит до десяти дней из-за травмы колена

Лидер "Динамо" не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

Ярмоленко пропустит три матча "Динамо" Dynamo.kiev.ua

Андрей Ярмоленко из-за травмы колена пропустит от восьми до десяти дней. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

"Мне сделали УЗИ, которое показало небольшой надрыв боковой связки колена. Мне остается только восстанавливаться, а о точных сроках лучше спросить у докторов. Дискомфорт пока есть. На днях я лечу в Сербию. Там побуду 3-4 дня и затем вернусь в Киев", - сказал сам Ярмоленко.

Таким образом, лидер "Динамо" наверняка пропустит ближайший матч Премьер-лиги против "Карпат", поединок Лиги чемпионов против "Бенфики", а также матч 14-го тура УПЛ против "Днепра". Если же восстановление затянется, Ярмоленко рискует также не сыграть за сборную Украины в матче против Финляндии.

Напомним, Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел за "Динамо" 12 матчей, в которых забил 2 гола.