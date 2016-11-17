Ярмоленко побил в сборной рекорд Шевченко

Игрок "Динамо" забил рекордное количество голов за один календарный год.

Ярмоленко забил за сборную уже 29 голов ФФУ

Андрей Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины по количеству голов за один календарный год. Полузащитник "Динамо" обошел Андрея Шевченко , которому принадлежал предыдущий рекорд.

В 2016 году Ярмоленко забил за сборную Украины семь голов. Полузащитник по разу отличался в матчах против Уэльса (1:0 - итоговый счет), Румынии (4:3), Албании (3:1), Исландии (1:1), Турции (2:2), Косово (3:0) и Сербии (2:0).

Нынешний главный тренер сборной Шевченко в 2001 году забил на один гол меньше - шесть мячей. Отметим, что Ярмоленко по итогам года также уже забивал шесть голов - в 2013 году.

Также отметим, что всего в футболке национальной сборной Ярмоленко поражал ворота соперников 29 раз. Читайте также: Шевченко по итогам пяти матчей стал самым эффективным тренером в истории сборной Украины

Напомним, в ноябре Украина провела два матча и оба раза побеждала. Подопечные Андрея Шевченко одолели Финляндию (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018, а также в товарищеской встрече справились с Сербией (2:0).