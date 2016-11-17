Ярмоленко побил в сборной рекорд Шевченко

Игрок "Динамо" забил рекордное количество голов за один календарный год.
В 2016 году Ярмоленко забил за сборную Украины семь голов. Полузащитник по разу отличался в матчах против Уэльса (1:0 - итоговый счет), Румынии (4:3), Албании (3:1), Исландии (1:1), Турции (2:2), Косово (3:0) и Сербии (2:0).
Нынешний главный тренер сборной Шевченко в 2001 году забил на один гол меньше - шесть мячей. Отметим, что Ярмоленко по итогам года также уже забивал шесть голов - в 2013 году.
Также отметим, что всего в футболке национальной сборной Ярмоленко поражал ворота соперников 29 раз.
Напомним, в ноябре Украина провела два матча и оба раза побеждала. Подопечные Андрея Шевченко одолели Финляндию (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018, а также в товарищеской встрече справились с Сербией (2:0).Спорт-Экспресс в Украине