Ярмоленко купил на аукционе жилет паралимпийского чемпиона и вернул его хозяину

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Футболист сборной Украины решил вернуть фехтовальщику его любимую вещь.

Ярмоленко вернул чемпиону фартовый жилет ua-football.com

Паралимпийский чемпион по фехтованию Андрей Демчук отдал на аукцион программы "Профутбол" свой победный жилет, но в итоге получил его обратно благодаря лидеру киевского "Динамо" и сборной Украины

Об этом сообщила в Facebook ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода:

"Андрей Ярмоленко в одном из выпусков "Профутбола" услышал, насколько эта вещь дорогая и фартовая для фехтовальщика, и принял решение при любых обстоятельствах приобрести этот жилет и вернуть паралимпийцу. И вот - жилет снова у Андрея Демчука! Верю, что в такой амуниции наш золотой медалист Паралимпийских игр станет чемпионом еще не раз!".

Напомним, на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро львовянин Андрей Демчук завоевал свое первое "золото" в карьере.