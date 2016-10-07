Ярмоленко купил на аукционе жилет паралимпийского чемпиона и вернул его хозяину

Футболист сборной Украины решил вернуть фехтовальщику его любимую вещь.
Об этом сообщила в Facebook ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода:
"Андрей Ярмоленко в одном из выпусков "Профутбола" услышал, насколько эта вещь дорогая и фартовая для фехтовальщика, и принял решение при любых обстоятельствах приобрести этот жилет и вернуть паралимпийцу. И вот - жилет снова у Андрея Демчука! Верю, что в такой амуниции наш золотой медалист Паралимпийских игр станет чемпионом еще не раз!".
Напомним, на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро львовянин Андрей Демчук завоевал свое первое "золото" в карьере.