Ярмоленко исключил свой трансфер в Россию

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко хочет попробовать себя в топ-чемпионате.

Трудовое соглашение Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года ФК Динамо

Футболист "Динамо" и сборной Украинырассказал о том, почему не перейдет в российский чемпионат.

"Переход в российский чемпионат невозможен, в первую очередь, из-за политической ситуации. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду", - сказал Ярмоленко.

Также Ярмоленко сообщил о том, что по-прежнему хочет попробовать себя в другом чемпионате.

"Ребров знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. У меня есть контракт с "Динамо". А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба", - добавил Ярмоленко.

Трудовое соглашение Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года. Он был приобретен киевлянами у "Десны" летом 2007-го за 250 тысяч евро, и с того времени сумел стать лидером "бело-синих".

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 4 гола и 1 ассист в 14 матчах УПЛ. Также он смог забить 1 мяч и сделать 4 результативных передачи в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.