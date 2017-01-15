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Ярмоленко исключил свой трансфер в Россию

15 января в 15:35

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко хочет попробовать себя в топ-чемпионате.

Ярмоленко
Трудовое соглашение Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года
ФК Динамо
Футболист "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, почему не перейдет в российский чемпионат.

"Переход в российский чемпионат невозможен, в первую очередь, из-за политической ситуации. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду", - сказал Ярмоленко.

Также Ярмоленко сообщил о том, что по-прежнему хочет попробовать себя в другом чемпионате.

"Ребров знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба.  У меня есть контракт с "Динамо". А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба", - добавил Ярмоленко.

Трудовое соглашение Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года. Он был приобретен киевлянами у "Десны" летом 2007-го за 250 тысяч евро, и с того времени сумел стать лидером "бело-синих".

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 4 гола и 1 ассист в 14 матчах УПЛ. Также он смог забить 1 мяч и сделать 4 результативных передачи в матчах Лиги чемпионов.

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Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.

По материалам: Dynamo.kiev.ua
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Тэги Ярмоленко Динамо футбол
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