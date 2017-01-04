Ярмоленко интересен ряду европейских клубов - СМИ

Лидер киевского "Динамо" может покинуть Украину в зимнее трансферное окно.

Ярмоленко снова интересен европейским клубам Dynamo.kiev.ua

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украинывходит в сферу интересов итальянского "Наполи", английского "Эвертона" и испанской "Севильи".

По информации La Gazzetta dello Sport, 27-летний вингер рассматривается неаполитанцами в качестве резервиста на замену испанцу Хосе Кальехону.

Портал Transfermarketweb утверждает, что "Эвертон" и "Севилья" видят в Ярмоленко основного футболиста и готовы начать переговоры, чтобы организовать трансфер уже этой зимой.

Стоит отметить, что "Эвертон" пытался подписать украинца летом 2015 года, но договориться с "Динамо" тогда не удалось, так как киевляне хотели получить за игрока 25 миллионов евро. В настоящий момент, по данным источника, англичане готовы предложить 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 14 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в украинской Премьер-лиге, получив звание лучшего футболиста страны по итогам 2016 года. Контракт лидера сборной Украины с "Динамо" истекает летом 2020 года.

Напомним, ранее "Динамо" покинул вратарь Александр Рыбка.