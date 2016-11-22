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Яремчук признан лучшим футболистом октября в Премьер-лиге

22 ноября в 14:46

Нападающий "Александрии" записал на свой счет четыре гола в трех матчах УПЛ прошлого месяца.

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Яремчук забил четыре гола за месяц в УПЛ
fpl.ua
Форвард "Александрии" Роман Яремчук признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги по итогам октября. Молодой футболист победил по итогам двух этапов конкурса от Федерации футбола Украины.

Яремчук, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", в октябре забил пять мячей в четырех матчах: по два - "Днепру" и "Ворскле" в УПЛ, еще один - "Шахтеру" в Кубке Украины. Кроме того, Яремчук стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Украины.

Конкурс состоял из двух этапов - на первом лучшего выбирали тренеры всех клубов Премьер-лиги. Каждый специалист мог выбрать одного кандидата не из своей команды. На втором этапе голосовали болельщики. Яремчук набрал 45% голосов, а в тройку вошли плеймейкер "Шахтера" Марлос (41%) и вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко (6%).

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Стоит отметить, что Роман Яремчук также стал лучшим футболистом октября в возрасте до 21 года в рамках проекта "Золотой талант".

По материалам: fpl.ua
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Тэги Яремчук футбол Премьер-лига Динамо Александрия
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