WBA санкционирует проведение боя Кличко - Джошуа за титул "суперчемпиона"

За пояс "регулярного" чемпиона сразятся Лукас Браун и Шеннон Бриггс.

Джошуа и Кличко могут встретиться в 2017-м

WBA санкционирует проведение боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа за вакантный пояс чемпиона мира WBA Super. Об этом BBC сообщил президент WBA Жилберто Мендоса.

Если украинец и британец договорятся о поединке, то на кону будет стоять титул "суперчемпиона" WBA. В то же время организация дала добро на проведение боя за титул "регулярного" чемпиона австралийцу Лукасу Брауну и скандальному американцу Шеннону Бриггсу. Победитель этого противостояния выйдет на ринг против пуэрториканца Фреса Окендо.

Поединок Кличко и Джошуа может состояться весной следующего года. Пока же обладатель чемпионского пояса по версии IBF проведет еще одну защиту титула - 10 декабря британец в Манчестере сразится против американца Эрика Молины.

Напомним, Владимир Кличко должен был вернуться на ринг 10 декабря, но получил травму и не будет боксировать до 2017 года. Читайте также: Боя Кличко и Джошуа хочет весь мир - Форман

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.