WBA подтвердила диагноз Фьюри

Британец не сможет выйти на ринг до февраля 2017 года.

У Фьюри - хроническая депрессия eurosport.ru

(25-0, 18 КО).

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сделала официальное заявление касательно экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри

В WBA сообщили о том, что получили отчет от психолога Фьюри, который подтвердил, что у боксера "хроническая депрессия". Британец не сможет боксировать до следующего года.

"30 сентября Фьюри представил доклад своего психолога, который подтвердил диагноз и отметил, что Тайсон не сможет выйти на ринг до февраля 2017 года. Когда Фьюри сможет вернуться на ринг, то вновь попадет в рейтинг WBA", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя, а позже оставил свои пояса вакантными. Читайте также: Фьюри временно лишен боксерской лицензии

Пояс WBA Super, которым владел Фьюри, может быть разыгран в бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа, если боксеры договорятся о встрече.