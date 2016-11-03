WBA подтвердила диагноз Фьюри

Британец не сможет выйти на ринг до февраля 2017 года.
В WBA сообщили о том, что получили отчет от психолога Фьюри, который подтвердил, что у боксера "хроническая депрессия". Британец не сможет боксировать до следующего года.
"30 сентября Фьюри представил доклад своего психолога, который подтвердил диагноз и отметил, что Тайсон не сможет выйти на ринг до февраля 2017 года. Когда Фьюри сможет вернуться на ринг, то вновь попадет в рейтинг WBA", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.
Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя, а позже оставил свои пояса вакантными.
Пояс WBA Super, которым владел Фьюри, может быть разыгран в бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа, если боксеры договорятся о встрече.WBA