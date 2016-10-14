Выбирать места проведения чемпионатов мира теперь будут все члены ФИФА

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Украина и еще 210 членов организации будут иметь право голоса.

В состав ФИФА входят 211 членов

На заседании Совета ФИФА в Цюрихе было принято решение изменить систему выбора стран-хозяек чемпионатов мира.

Теперь участие в выборах будут принимать все члены ФИФА. На данный момент в состав организации входит 211 стран и территорий.

Напомним, ранее судьбу чемпионатов мира решал исполком ФИФА, в который входили президент организации и 15 представителей от конфедераций. Теперь эту функцию будет исполнять конгресс ФИФА. Также сообщается о том, что будет проработан прозрачный процесс подачи заявок на проведение ЧМ. Читайте также: ФИФА может изменить формат чемпионата мира

Напомним, чемпионат мира 2018 года состоится в России, а в 2022 году турнир будет принимать Катар. О своем желании провести ЧМ-2026 сообщали США, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Китай и Казахстан.