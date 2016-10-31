Выбирать лучшего футболиста мира по версии ФИФА будут игроки, тренеры и болельщики

Международная федерация футбола рассказала о том, как будет проходить выбор лучшего игрока.
Как сообщила ФИФА, голосование будет разбито на две части: 50% - это голоса капитанов и тренеров всех национальных сборных мира, а другие 50% - это выбор болельщиков посредством интернет-голосования, а также более чем двухсот журналистов из разных стран.
Фамилии 23 кандидатов на награду будут названы 4 ноября. Церемония награждения победителя состоится 9 января в Цюрихе. Кроме лучшего футболиста мира, также будут названы лучший игрок в женском футболе, лучшие тренеры и автор самого красивого гола.
"Церемония будет посвящена футболу и его наиболее страстным участникам - игрокам, тренерам и болельщикам. Это новое событие с новыми подходами к чествованию игры, которую мы все любим", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, ФИФА лишилась прав на "Золотой мяч" и учредила свою награду - "The Best FIFA Football Awards".FIFA