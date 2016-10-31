Выбирать лучшего футболиста мира по версии ФИФА будут игроки, тренеры и болельщики

Международная федерация футбола рассказала о том, как будет проходить выбор лучшего игрока.

ФИФА будет вручать "The Best FIFA Football Awards" fifa.com

Выбирать лучшего футболиста мира по версии ФИФА будут тренеры и капитаны национальных сборных, а также болельщики и журналисты.

Как сообщила ФИФА, голосование будет разбито на две части: 50% - это голоса капитанов и тренеров всех национальных сборных мира, а другие 50% - это выбор болельщиков посредством интернет-голосования, а также более чем двухсот журналистов из разных стран.

Фамилии 23 кандидатов на награду будут названы 4 ноября. Церемония награждения победителя состоится 9 января в Цюрихе. Кроме лучшего футболиста мира, также будут названы лучший игрок в женском футболе, лучшие тренеры и автор самого красивого гола.

"Церемония будет посвящена футболу и его наиболее страстным участникам - игрокам, тренерам и болельщикам. Это новое событие с новыми подходами к чествованию игры, которую мы все любим", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. Читайте также: France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч"

Напомним, ФИФА лишилась прав на "Золотой мяч" и учредила свою награду - "The Best FIFA Football Awards".