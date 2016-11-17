Воспитанник "Динамо" объяснил, почему принял российское гражданство

Даниил Лесовой продолжит карьеру в питерском "Зените".

Лесовой играет за "молодежку" "Зенита" fc-zenit.ru

Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лесовой, который перешел в питерский "Зенит" и принял российское гражданство, объяснил причины своего решения.

"Действительно, я получил российское гражданство. У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. А сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу считаться легионером. Только в этих целях я принял российское гражданство. После моего решения пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Да, это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого.

Сейчас я подписал контракт с "Зенитом" на два года. Периодически тренируюсь с первой командой, а так, выступаю за "молодежку". Сейчас есть проблемы с документами, поэтому до зимы я могу выступать только за "молодежку". Сейчас целью является переход в более сильный чемпионат, а в сборной России тоже хочется сыграть. Но пока цель - закрепиться в "Зените". Да, это непросто, но мы не ищем легких путей. Были другие предложения, но я принял такое решение", - сказал Лесовой.

Отметим, что 18-летний Лесовой, который выступает на позиции форварда, провел за сборные Украины U-16 и U-17 в сумме 26 матчей.