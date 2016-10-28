Воронин, Шовковский и Эдуардо получили тренерские лицензии

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В Украине стало на 26 профессиональных тренеров больше.

Воронин хочет работать тренером footboom.com

Как сообщает телеканал "Футбол 1", лицензии получили Эдуардо да Силва, Александр Шовковский, Андрей Воронин, Виталий Лисицкий, Ян Лаштувка, Александр Горяинов и другие.

На курсы будущие тренеры поступили в марте. Обучение проходило с 28 марта по 28 октября, экзамены принимали Йожеф Сабо и Валерий Шамардин.

"Многое узнал, очень хорошие преподаватели. Давали много информации и, так сказать, мотивировали нас, заинтересовывали", - сказал Александр Горяинов.

А Андрей Воронин отметил: "Я где-то до конца не верю, что я уже закончил играть, и когда смотрю матчи, хочется опять выйти на поле и побегать с мячом. Поэтому все, что касается тренерства - для меня новое. Думаю, это будет интересно для меня. Футбол я люблю, это вся моя жизнь, хотелось бы и дальше продолжать в этом же духе".

Напомним, тренерский диплом также уже имеет Анатолий Тимощук, который хотел бы начать свою карьеру тренера в "Шахтере".