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Воронин, Шовковский и Эдуардо получили тренерские лицензии

28 октября в 21:20

В Украине стало на 26 профессиональных тренеров больше.

Андрей Воронин
Воронин хочет работать тренером
footboom.com
26 человек получили от Федерации футбола Украины тренерские лицензии категории А и В, большинство из них - действующие футболисты.

Как сообщает телеканал "Футбол 1", лицензии получили Эдуардо да Силва, Александр Шовковский, Андрей Воронин, Виталий Лисицкий, Ян Лаштувка, Александр Горяинов и другие.

На курсы будущие тренеры поступили в марте. Обучение проходило с 28 марта по 28 октября, экзамены принимали Йожеф Сабо и Валерий Шамардин.

"Многое узнал, очень хорошие преподаватели. Давали много информации и, так сказать, мотивировали нас, заинтересовывали", - сказал Александр Горяинов.

А Андрей Воронин отметил: "Я где-то до конца не верю, что я уже закончил играть, и когда смотрю матчи, хочется опять выйти на поле и побегать с мячом. Поэтому все, что касается тренерства - для меня новое. Думаю, это будет интересно для меня. Футбол я люблю, это вся моя жизнь, хотелось бы и дальше продолжать в этом же духе".

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Напомним, тренерский диплом также уже имеет Анатолий Тимощук, который хотел бы начать свою карьеру тренера в "Шахтере".

По материалам: Футбол 1
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Тэги Воронин Шовковский Эдуардо Горяинов Сабо ФФУ
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