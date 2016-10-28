Воронин, Шовковский и Эдуардо получили тренерские лицензии

В Украине стало на 26 профессиональных тренеров больше.
Как сообщает телеканал "Футбол 1", лицензии получили Эдуардо да Силва, Александр Шовковский, Андрей Воронин, Виталий Лисицкий, Ян Лаштувка, Александр Горяинов и другие.
На курсы будущие тренеры поступили в марте. Обучение проходило с 28 марта по 28 октября, экзамены принимали Йожеф Сабо и Валерий Шамардин.
"Многое узнал, очень хорошие преподаватели. Давали много информации и, так сказать, мотивировали нас, заинтересовывали", - сказал Александр Горяинов.
А Андрей Воронин отметил: "Я где-то до конца не верю, что я уже закончил играть, и когда смотрю матчи, хочется опять выйти на поле и побегать с мячом. Поэтому все, что касается тренерства - для меня новое. Думаю, это будет интересно для меня. Футбол я люблю, это вся моя жизнь, хотелось бы и дальше продолжать в этом же духе".
Напомним, тренерский диплом также уже имеет Анатолий Тимощук, который хотел бы начать свою карьеру тренера в "Шахтере".Футбол 1