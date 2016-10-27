"Волынь" проведет два домашних матча без зрителей

ФФУ наказала луцкий клуб за неонацистские выкрики болельщиков.
"Волынь" наказана за неонацистские скандирования фанатов луцкого клуба во время матча 12-го тура УПЛ против "Днепра", который проходил на "Авангарде" и завершился победой "Волыни" со счетом 3:0.
Таким образом, луцкий клуб проведет при пустых трибунах матч 14-го тура против "Стали" (4 ноября) и 16-го тура против "Динамо" (26 ноября).
Напомним, по ходу матча против "Днепра" луцкие фанаты скандировали "White power", а также "Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС".Sport Arena