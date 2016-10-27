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"Волынь" проведет два домашних матча без зрителей

27 октября в 15:52

ФФУ наказала луцкий клуб за неонацистские выкрики болельщиков.

стадион авангард
"Волынь" будет играть при пустых трибунах
ФК Волынь
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины наказал "Волынь" проведением двух домашних матчей без зрителей. Об этом стало известно сайту Sport Arena.

"Волынь" наказана за неонацистские скандирования фанатов луцкого клуба во время матча 12-го тура УПЛ против "Днепра", который проходил на "Авангарде" и завершился победой "Волыни" со счетом 3:0.

Таким образом, луцкий клуб проведет при пустых трибунах матч 14-го тура против "Стали" (4 ноября) и 16-го тура против "Динамо" (26 ноября).

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Напомним, по ходу матча против "Днепра" луцкие фанаты скандировали "White power", а также "Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС".

По материалам: Sport Arena
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Тэги Волынь фанаты Днепр УПЛ ФФУ
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