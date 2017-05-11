"Волынь" потеряет 6 очков и покинет Премьер-лигу - СМИ

У луцкого клуба уже нет шансов сохранить прописку в элите украинского футбола.

"Волынь" так и не погасила долг ФК Волынь

Луцкаябудет лишена шести очков за задолженность по зарплате перед экс-полузащитником команды Сашей Стевичем. Об этом стало известно Sport Arena.

Руководство Премьер-лиги осуществит наказание в ближайшее время. В итоге у "Волыни" останется всего 7 очков, а команда уже не сможет выбраться из зоны вылета и окажется в Первой лиге по итогам сезона.

Долг перед Стевичем, который уже завершил карьеру, составляет порядка 70 тысяч долларов, а игрок в ходе прошлогодних переговоров не согласился на условия клуба по данному вопросу и обратился в ФИФА. При этом на "Волынь" уже был наложен запрет заявлять новых игроков, а также штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Напомним, ранее ФИФА дала 90 дней на погашение долгов "Днепру".