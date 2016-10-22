"Волынь" - "Днепр": видео онлайн-трансляция матча

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Днепряне попытаются подняться ближе к середине турнирной таблицы.

"Днепр" попытается выбраться с низов Премьер-лиги bigmir.net

Сегодня, 22 октября, состоится очередной матч, в котором "Волынь" будет принимать "Днепр".

Днепряне опережают соперника всего на четыре очка, но в случае победы имеют шанс обойти в турнирной таблице "Звезду" и "Ворсклу". Однак сделать это будет сложно, учитывая плохую форму подопечных Дмитрия Михайленко - в последних пяти матчах "Днепр" трижды проиграл и дважды сыграл вничью.

У Виталия Кварцяного также имеются серьезные проблемы с составом, который потерял за последний год многих своих лидеров. Это сказалось на результатах в первую очередь - в 11-ти матчах луцкой команде удалось набрать лишь шесть очков.

Начало матча - в 19:30.

"Волынь" - "Днепр"