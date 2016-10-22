"Волынь" - "Днепр": видео онлайн-трансляция матча

Днепряне попытаются подняться ближе к середине турнирной таблицы.
Днепряне опережают соперника всего на четыре очка, но в случае победы имеют шанс обойти в турнирной таблице "Звезду" и "Ворсклу". Однак сделать это будет сложно, учитывая плохую форму подопечных Дмитрия Михайленко - в последних пяти матчах "Днепр" трижды проиграл и дважды сыграл вничью.
У Виталия Кварцяного также имеются серьезные проблемы с составом, который потерял за последний год многих своих лидеров. Это сказалось на результатах в первую очередь - в 11-ти матчах луцкой команде удалось набрать лишь шесть очков.
Начало матча - в 19:30.
"Волынь" - "Днепр"ZN.UA