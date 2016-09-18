Топ Новости
<
>

"Волынь" - "Александрия": видео онлайн-трансляция матча

18 сентября в 13:31

Восьмой тур украинской Премьер-лиги продолжается матчем в Луцке.

волынь александрия
"Волынь" играет с "Александрией"
В рамках восьмого тура Премьер-лиги "Волынь" принимает "Александрию". Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию этого поединка.

В семи стартовых турах "Волынь" набрала только четыре очка и располагается в подвале турнирной таблицы. У "Александрии" - девять очков и седьмое место.

Начало матча - в 14.00.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Волынь Александрия Премьер-лига онлайн футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 26.21
EUR 29.49
Последние новости