"Волынь" - "Александрия": видео онлайн-трансляция матча

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Восьмой тур украинской Премьер-лиги продолжается матчем в Луцке.

"Волынь" играет с "Александрией"

В рамках восьмого тура Премьер-лиги "Волынь" принимает "Александрию". Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию этого поединка.

В семи стартовых турах "Волынь" набрала только четыре очка и располагается в подвале турнирной таблицы. У "Александрии" - девять очков и седьмое место.

Начало матча - в 14.00.