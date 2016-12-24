Волнует, что спортсмены показывают свои лучшие результаты после Игр – Бубка

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Сергей Бубка попытался найти причины неудачного выступления украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио.

Летом нынешнего года Сергей Бубка был переизбран в исполком МОК zimbio.com

Глава Национального Олимпийского Комитетасчитает, что основная проблема украинских спортсменов заключается в контроле подготовки.

"После Игр мы проделали очень серьезный анализ ситуации. Сегодня нас уже волнует, как обеспечить подготовку к Токио 2020, что нужно улучшить, какие ошибки нельзя повторить. Мы обозначили, где были упущения – а они были в системе контроля подготовки спортсменов".

"Бесспорно, волнует, что очень много спортсменов показывают свои лучше результаты после Игр или просто на коммерческих соревнованиях, кубках мира и прочих. На круглом столе была сформулирована проблема – это проблема контроля подготовки. Звучали различные мнения, что нужно создать группу специалистов, которые помогали бы тренерам и спортсменам готовиться к главным стартам сезона. У нас запланирована встреча в более узком кругу, чтобы более конкретно обсудить, каким путём идти к 2020 году" – сообщил Бубка.

Летом нынешнего года Сергей Бубка был переизбран в исполком Международного олимпийского комитета в рамках 129-й Сессии МОК.

В состав исполкома украинец входит с 2000 года. Также, напомним, он является первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

На прошедшей Олимпиаде в Рио украинские спортсмены показали худший результат в истории независимой Украины, заработав всего 11 медалей, из которых две золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.