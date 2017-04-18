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Во время матча чемпионата Аргентины погиб болельщик

18 апреля в 14:44

Человека скинули с трибуны стадиона.

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Болельщик умер в результате травмы головы при падении
twitter.com
Матч 20-го тура чемпионата Аргентины, в котором встречались "Тальярес" и "Бельграно", завершился трагедией, к которой привели беспорядки на трибунах.

Болельщики команд устроили драку, а мужчина, которого звали Эмануэль Бальбо, пытался убежать от толпы. В итоге ему нанесли несколько ударов, после чего скинули с трибуны - трехметровая высота оказалась для болельщика смертельной.

"Клуб глубоко сожалеет о гибели Эмануэля Бальбо и как организатор мероприятия подтверждает готовность оказать содействие правосудию, чтобы восстановить справедливость. Выражаем свои соболезнования родным и близким", - такое сообщение опубликовал на своем сайте "Бельграно".

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Напомним, ранее фанаты турецкого "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе "Лиона" во Франции.

По материалам: apostrophe.com.ua
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Тэги футбол Аргентина
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