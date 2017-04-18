Во время матча чемпионата Аргентины погиб болельщик

Человека скинули с трибуны стадиона.
Болельщики команд устроили драку, а мужчина, которого звали Эмануэль Бальбо, пытался убежать от толпы. В итоге ему нанесли несколько ударов, после чего скинули с трибуны - трехметровая высота оказалась для болельщика смертельной.
"Клуб глубоко сожалеет о гибели Эмануэля Бальбо и как организатор мероприятия подтверждает готовность оказать содействие правосудию, чтобы восстановить справедливость. Выражаем свои соболезнования родным и близким", - такое сообщение опубликовал на своем сайте "Бельграно".
Напомним, ранее фанаты турецкого "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе "Лиона" во Франции.apostrophe.com.ua