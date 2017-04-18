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Внеочередные выборы президента ФФУ запланированы на 16 июня

18 апреля в 14:01

Действующий руководитель организации уже выдвинул свою кандидатуру.

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ФФУ проведет выборы в июне
ФФУ
Федерация футбола Украины (ФФУ) проведет внеочередные выборы президента организации 16 июня. Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

На эту дату запланирован Конгресс ФФУ, на котором помимо прочего будет рассматриваться данный вопрос.

Стоит отметить, что Андрей Павелко был назначен на эту должность в марте 2015 года, а его предшественником был Анатолий Коньков.

Теперь Павелко планирует пойти на второй срок, а на пост президента его уже выдвинули Ровенская, Киевская и Харьковская федерации футбола. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ.

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Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей.

По материалам: ФФУ
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Тэги футбол ФФУ Павелко
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