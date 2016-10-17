Владимир Кличко выйдет на ринг 10 декабря

Промоутер украинца подтвердил дату, а также назвал возможные места проведения боя.

Кличко хочет драться за три пояса irishexaminer.com

Промоутер экс-чемпиона мира Бернд Бенте подтвердил информацию немецких СМИ о том, что свой следующий бой Владимир Кличко проведет 10 декабря.

При этом имя соперника, а также место проведения боя пока остаются неизвестными. Как сообщил промоутер, бой может пройти в Манчестере или Гамбурге.

"Владимир хочет драться за три титула - WBO, WBA и IBO. Посмотрим, возможно ли это. Пока нет никакого решения от боксерких организаций", - также сказал Бенте.

Напомним, ранее Эдди Херн, промоутер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа, заявил, что боксеры договорились о проведении боя, но контракт на бой еще не подписан.

29 октября Кличко должен был провести бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.