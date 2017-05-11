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Владимир Кличко вошел в тройку лучших супертяжеловесов мира

11 мая в 13:24

Украинский боксер до сих пор остается в элите дивизиона.

Кличко Владимир
Кличко остается в топ-3 дивизиона
Bild.de
Бывший чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) занял третье место в рейтинге боксеров супертяжелого веса современности по версии ESPN.

Несмотря на поражение от обладателя поясов IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа, украинский ветеран продолжает оставаться в элите супертяжелого веса по мнению аналитиков.

"Во время своего правления продолжительностью девять с половиной лет Кличко 18 раз успешно защитил свой титул, а это третий показатель в истории дивизиона. Он оставался непобежденным на протяжении 11 лет и выиграл 22 боя подряд", - подчеркивает издание.

Топ-10 супертяжеловесов по версии ESPN:

1. Энтони Джошуа (Великобритания, 19-0)
2. Деонтей Уайлдер (США, 38-0)
3. Владимир Кличко (Украина, 64-5)
4. Луис Ортис (Куба, 27-0)
5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 23-0)
6. Кубрат Пулев (Болгария, 25-1)
7. Энди Руис (Мексика, 29-1)
8. Диллиан Уайт (Великобритания, 19-1)
9. Доминик Бризил (США, 18-1)
10. Джаррелл Миллер (США, 18-0-1).

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. Сразу после боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир пока не делал заявлений по этому поводу.

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Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко после боя брата чуть не подрался с Энтони Джошуа.

По материалам: ESPN , Sport Arena ,
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Тэги Кличко Джошуа бокс
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