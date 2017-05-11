Владимир Кличко вошел в тройку лучших супертяжеловесов мира

Украинский боксер до сих пор остается в элите дивизиона.

Кличко остается в топ-3 дивизиона Bild.de

Бывший чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) занял третье место в рейтинге боксеров супертяжелого веса современности по версии ESPN.

Несмотря на поражение от обладателя поясов IBO, IBF и WBA Энтони Джошуа, украинский ветеран продолжает оставаться в элите супертяжелого веса по мнению аналитиков.

"Во время своего правления продолжительностью девять с половиной лет Кличко 18 раз успешно защитил свой титул, а это третий показатель в истории дивизиона. Он оставался непобежденным на протяжении 11 лет и выиграл 22 боя подряд", - подчеркивает издание.

Топ-10 супертяжеловесов по версии ESPN:

1. Энтони Джошуа (Великобритания, 19-0)

2. Деонтей Уайлдер (США, 38-0)

3. Владимир Кличко (Украина, 64-5)

4. Луис Ортис (Куба, 27-0)

5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 23-0)

6. Кубрат Пулев (Болгария, 25-1)

7. Энди Руис (Мексика, 29-1)

8. Диллиан Уайт (Великобритания, 19-1)

9. Доминик Бризил (США, 18-1)

10. Джаррелл Миллер (США, 18-0-1).

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. Сразу после боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир пока не делал заявлений по этому поводу.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко после боя брата чуть не подрался с Энтони Джошуа.