Владимир Кличко сделал прогноз на свой бой с Джошуа

Украинский боксер выставит предсказание на благотворительный аукцион.

Кличко-младший продаст флешку со своим боксерским халатом facebook.com/KlitschkoOfficial

Украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко (64-4, 53 КО) записал на флешку свой прогнозс чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Устройство будет продано после поединка, а все деньги будут направлены в благотворительный фонд братьев Кличко.

"На этой флешке - видеозапись, которую я сделал на прошлой недели, дав свой прогноз на бой. Эта флешка будет вшита в мой халат. Не спрашивайте меня после этого боя, что было на видеозаписи. Единственным, кто сможет ее открыть и посмотреть эту запись, станет человек, который купит этот халат", - цитирует Владимира "Братство Кличко".

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

Напомним, Кличко и Джошуа ранее провели открытую тренировку перед боем.