Владимир Кличко получил награду "Легенда бокса" от AIBA

Украинский супертяжеловес удостоился такого звания от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Следующий бой Кличко проведет 29-го апреля Братство Кличко

получил награду "Легенда бокса" от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) на церемонии празднования 70-летия организации.

"Для меня большая честь быть одним из первых обладателей награды "Легенда бокса" от AIBA. Мой путь с AIBA начался, когда мне было 14 лет. Бокс дал мне так много позитивного опыта с того времени", – сказал Кличко.

Кроме Кличко, эту награду, которая вручалась впервые, получили трехкратный олимпийский чемпион кубинец Феликс Савон, француз Браим Аслум и Мэри Ком из Индии.

Следующий бой Владимир Кличко проведет 29 апреля 2017 года в Лондоне на арене "Уэмбли" против Энтони Джошуа. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, который принадлежит британцу, а также пояс WBA Super.

Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря именно против Джошуа, но получил травму, в результате чего планы Кличко-младшего изменились.

Ранее сообщалось, что победитель боя должен будет встретиться с кубинцем Луисом Ортисом, который является официальным претендентом на пояс WBA.