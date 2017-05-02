Владимир Кличко покинул Лондон и пообещал болельщикам вернуться

Украинский ветеран не планирует завершать карьеру.

Кличко пообещал вернуться twitter.com/Klitschko

Украинский боксер супертяжелого веса(64-5, 53 КО) покинул Лондон после поражения от британца Энтони Джошуа (19-0, 19 КО). Об этом сам боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Покидаю Лондон с чувством того, что в субботу ночью в плюсе остались все: спорт, фанаты и даже я. Всем привет. Я еще вернусь", - написал Владимир.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Энтони Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. В шестом раунде британский чемпион мира пережил тяжелый нокдаун, но в итоге сумел вернуться в борьбу и одержать победу. Стоит отметить, что на кону боя стояли пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO.

Instagram

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко пока не принял решение о реванше с Джошуа.