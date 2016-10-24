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Владимир Кличко надеется вновь стать чемпионом мира до конца года

24 октября в 18:10

Украинец пока до конца не уверен, что проведет бой в 2016 году.

Кличко
Кличко надеется провести бой в этом году
vk.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что надеется вернуть себе чемпионский пояс в этом году.

"Так уже получилось, что я снова стал челленджером - боксером, который будет стараться завоевать один из чемпионских поясов. Я не готов сказать, какой конкретно, поскольку контракт еще не подписан. Но, надеюсь, до конца этого года поединок за титул состоится, и я снова стану чемпионом", - сказал Кличко в єфире телеканала "Интер".

Напомним, после повторного отказа Фьюри проводить реванш Кличко приступил к поискам нового соперника. Возможными соперниками украинца являются Энтони Джошуа и Лукас Браун. В первом случае на кону будет стоять титул чемпиона по версии IBF, которым владеет британец, а во втором - вакантный пояс WBA.

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Промоутер Кличко Бернд Бенте ранее заявил, что следующий бой украинец проведет 10 декабря.

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Кличко бокс Джошуа Фьюри
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